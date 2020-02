Pokal: Schalke-Bayern und Frankfurt-Bremen in der ARD

Details Dienstag, 11. Februar 2020 10:45

Das Topspiel des Viertelfinals im DFB-Pokal zwischen Schalke 04 und Rekordsieger Bayern München sowie das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen werden live in der ARD übertragen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mit. Die Partie in Gelsenkirchen findet am 3. März um 20.45 Uhr statt, in Frankfurt erfolgt 24 Stunden später am 4. März der Anstoß. Jetzt Fußballreise buchen!

Schalke und Bayern spielen am Dienstagabend

Die dritte im Free-TV übertragene Partie wird das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Union Berlin am 4. März um 18.30 Uhr sein. Dieses Duell zeigt Sport1 live. Die vierte Partie zwischen dem Regionalligisten 1. FC Saarbrücken und Fortuna Düsseldorf wird wie auch alle anderen Spiele vom Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Aufgrund des Umbaus des Ludwigsparkstadions in Saarbrücken weichen die Saarländer wie in den Runden zuvor ins Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen aus. - Die Viertelfinals im Überblick:

Dienstag, 3. März 2020:

1. FC Saarbrücken - Fortuna Düsseldorf (18.30/Sky)

Schalke 04 - Bayern München (20.45/ARD und Sky)

Mittwoch, 4. März 2020:

Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlin (18.30/Sport1 und Sky)

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen (20.45/ARD und Sky)

SID

