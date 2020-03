Schult lost DFB-Pokal-Halbfinale aus

Details Dienstag, 03. März 2020 10:50

Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult ist am kommenden Sonntag (ab 18.00 Uhr) als Losfee in der ARD-Sportschau im Einsatz und wird die Begegnungen im Halbfinale des DFB-Pokals auslosen. Als Ziehungsleiter fungiert DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Die Auslosung im Ersten moderiert Julia Scharf und findet traditionell im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt.

Almuth Schult zieht die Lose für das Halbfinale

Die Viertelfinalpartien finden am Dienstag und Mittwoch statt, die Halbfinalspiele werden am 21. und 22. April ausgetragen. Das Finale ist für den 23. Mai 2020 im Olympiastadion Berlin terminiert.

SID

