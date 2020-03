Merkel wird DFL-Direktor für "Audiovisuelle Rechte"

Details Freitag, 06. März 2020 11:45

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat Steffen Merkel als neuen Direktor im Bereich "Audiovisuelle Rechte" verkündet. Der 34-Jährige rückt in dieser Funktion auch in die DFL-Geschäftsleitung auf. Merkel arbeitet bereits seit 2014 für die DFL, zunächst als Referent der Geschäftsführung und zuletzt seit Januar 2018 als Leiter Unternehmensstrategie der DFL sowie Head of Global Operations der DFL-Tochtergesellschaft Bundesliga International. Jetzt Fußballreise buchen!

Die Bundesliga-Rechte werden bis Mai neu vergeben

In seiner neuen Funktion wird Merkel unter anderem für die laufende nationale Medienausschreibung tätig sein. Bis Mai soll über die Vergabe der Bundesliga-Spielzeiten 2021/22 bis 2024/25 entschieden werden.

