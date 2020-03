Curtius geht von Absage des DFB-Länderspiels in Spanien aus

Details Sonntag, 15. März 2020 18:00

Friedrich Curtius glaubt nicht an Spiel gegen Spanien

Das Team von Bundestrainer Joachim Löw soll eigentlich am 26. März im Stadion von Atletico Madrid antreten. Spanien hatte am Samstag den Notstand ausgerufen. "Wir sind mit den Kollegen vom spanischen Verband in regelmäßigem Austausch", sagte Curtius.

Das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am 31. März in Nürnberg gegen Italien war bereits in der vergangenen Woche abgesagt worden.

SID

