DFL: Vergabe der Medienrechte soll wie geplant durchgeführt werden

Details Montag, 16. März 2020 16:20

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will die Ausschreibung der Medienrechte trotz der Coronakrise weiter wie geplant durchziehen. "Wir haben am heutigen Tage die Unterlagen der Medienrechtevergabe verschickt", sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Montag in Frankfurt/Main: "Viele Interessenten haben uns signalisiert, dass sie gerne an dem Prozess festhalten möchten."

Seifert: Vergabe der Medienrechte läuft wie geplant

Die Vergabe der Medienrechte am deutschen Profifußball für die Spielzeiten 2021/22 bis 2024/25 soll im Mai erfolgen. "Es sind unsere Pläne, das weiter so durchzuführen", sagte Seifert, betonte aber auch: "Die Frage ist ehrlich gesagt nicht meine drängendste, aber wir haben sie voll auf dem Schirm."

Gemäß der bisherigen Planung findet die Auktion vom 27. April bis zum 8. Mai statt. Am 11. Mai soll die Öffentlichkeit nach dem Treffen des Liga-Präsidiums und der 36 Klubs über das Ergebnis informiert werden. Die Mitgliederversammlung der DFL hatte am Montag beschlossen, dass in der Bundesliga und der 2. Liga bis mindestens 2. April wegen der Ausbreitung des Coronavirus nicht gespielt wird.

SID

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten