Reden statt spielen, Nachhilfe statt Lehrgang: Die Trainer der deutschen U-Nationalmannschaften mit U21-Coach Stefan Kuntz an der Spitze bieten nach dem Corona-bedingten Ausfall der aktuellen Länderspielphase Video-Sprechstunden für Kollegen und Kolleginnen im Amateurbereich an.

Stefan Kuntz und Co. geben Video-Sprechstunden

"Die Idee entstand bei einer Trainersitzung in den vergangenen Tagen", sagt Meikel Schönweitz, Cheftrainer der deutschen U-Nationalmannschaften. Es sei der Wunsch der Gruppe gewesen, "in diesen Zeiten ganz bewusst für Trainerkolleginnen und -kollegen auf Amateur- und Jugendebene da zu sein, und zwar in einer möglichst praktischen Form."

Kuntz und Schönweitz machen in der gemeinsamen Aktion von kicker, DFB und fussball.de am 2. April (14.00 bis 16.00 Uhr) den Anfang. Eine Woche später folgen Manuel Baum (U20) und Guido Streichsbier (U19), wiederum sieben Tage danach sind Christian Wück (U17) und Marc Meister (U15) an der Reihe. Interessierte können sich ab sofort bis Mittwochmittag (12.00 Uhr) per E-Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! mit Fragen anmelden.

Kuntz und Kollegen sollten aktuell ihre Teams in Länderspielen gegen Italien und England oder im Kampf um Tickets zur U17- und U19-EM betreuen. Wegen der Corona-Pandemie sind jedoch alle Begegnungen abgesagt worden, bis mindestens Juni muss auch der DFB-Nachwuchs pausieren.

"Wir tauschen uns derzeit in Video-Konferenzen aus und nutzen die spielfreie Zeit bestmöglich, um wichtige konzeptionelle Themen voranzutreiben", sagte Schönweitz. Jeder U-Trainer habe dabei konkrete Arbeitsaufträge. In den Video-Sprechstunden könnten die Amateur-Coaches Antworten auf Fragen zu den sportlichen Folgen der Coronakrise erhalten, aber auch Dinge erfahren, die sie immer schon mal wissen wollten.

SID