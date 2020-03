Die eSport-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat sich für die eEuro 2020 qualifiziert. Am Montagabend gewannen die Deutschen ihre fünf verbliebenen Qualifikationsspiele und zogen in die Endrunde der virtuellen Europameisterschaft in London (10. und 11. Juli) ein. Das DFB-Team beendete die Quali mit einer perfekten Bilanz von zehn Siegen aus zehn Partien als Tabellenerster der Gruppe G.

Das eSport-Team des DFB ist für die eEuro qualifiziert

Das Team um Mike "EL_Matador" Linden, Matthias "GoooL" Winkler, Mehrab "MeroMen" Esmailian und Payam "Payamjoon69" Zeinali (alle Schalke 04) geht somit als einer der Favoriten in das Finale im Sommer. Die besten 16 Mannschaften des Kontinents kämpfen dann um den Titel und 40.000 Dollar Preisgeld für das Siegerteam. Vorher spielen die zehn Gruppenzweiten der Qualifikation am 4. und 11. Mai sechs weitere Finalteilnehmer aus.

Anders als die meisten eFootball-Turniere wird die vom europäischen Fußball-Verband UEFA organisierte eEuro nicht in der Simulation FIFA 20 von EA Sports, sondern in eFootball PES 2020 vom japanischen Hersteller Konami ausgetragen. Ursprünglich sollte das Finale der eEuro im Rahmen des Finalwochenendes der Fußball-Europameisterschaft steigen. Die EM war jedoch wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben worden.

SID