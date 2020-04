Fußball-Nationalspieler Timo Werner geht in der Coronakrise auch virtuell auf Torejagd. Der Stürmer von RB Leipzig gehört zum Aufgebot des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für das dritte sogenannte eFriendly am kommenden Dienstag (18.30 Uhr) gegen Frankreich. Gemeinsam mit eSportler Umut "HSV_Umut" Gültekin vom Hamburger SV, U19-Nationalspielerin Pauline Nelles vom 1. FC Köln und U21-Nationalspieler Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg tritt Werner gegen die Franzosen an.

Die ersten Duelle der eFriendly-Serie verlor Deutschland

Die ersten beiden Duelle der eFriendly-Serie gegen Spanien (4:7) und Norwegen (0:12) hatte das DFB-Team verloren. Aus der A-Nationalmannschaft von Bundestrainer Joachim Löw waren Torhüter Bernd Leno (FC Arsenal) und Luca Waldschmidt (SC Freiburg) dabei gewesen. Die Partien bestehen aus insgesamt vier Duellen in der Simulation FIFA 20. Wie im Fußball gibt ein Sieg drei Zähler und ein Remis einen Punkt.

SID