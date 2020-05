Bundestrainer Joachim Löw wirbt für die seit Montag auch in seiner Heimat Baden-Württemberg geltende Maskenpflicht. "Danke, dass wir zusammen schon so viel erreicht haben", sagt Löw in einem am Donnerstag veröffentlichten, 50-sekündigen Spot der Landesregierung.

Bundestrainer Joachim Löw ist für eine Maskenpflicht

In dem Film setzen sich Löw und andere Prominente mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) an der Spitze für das Tragen der Masken ein. Die Kampagne steht unter dem Motto: "Wir halten zusammen. Auch mit Abstand. Aber bitte mit Maske!"

Löw, der aus Freiburg stammt, ist mit schwarzer Maske zu sehen. Neben dem Bundestrainer sind aus dem Sport Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo, Trainer Christian Streich von Fußball-Bundesligist SC Freiburg sowie Vorstandschef Thomas Hitzlsperger und Profi Marc-Oliver Kempf von Zweitligist VfB Stuttgart vertreten.

Die Landesregierung möchte mit der Aktion "einen Beitrag zur Steigerung der Akzeptanz der Maskenpflicht innerhalb der Bevölkerung leisten – nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mitmenschlich und authentisch". Die Prominenz setze "ein Zeichen der Solidarität, der Achtsamkeit und für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft", hieß es in einer Mitteilung.

SID