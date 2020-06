Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den Prüfungszeitraum des 66. Fußballlehrer-Lehrgangs an der DFB-Akademie in Hennef aufgrund der Corona-Pandemie ausgedehnt. Damit sollen den jeweiligen behördlichen Verfügungslagen entsprochen und die Hygienestandards eingehalten werden.

Fußballlehrer-Lehrgang: Corona-Pandemie hat Folgen

Die derzeitigen Abschlussprüfungen mit insgesamt 24 Teilnehmern finden in kleineren Gruppen statt und werden über mehrere Wochen verteilt. Zudem sind fünf der 24 Anwärter im Rahmen ihrer Tätigkeit in der Bundesliga oder 2. Bundesliga aktiv - sie werden aufgrund der derzeitigen Praxis des Monitorings und der Quarantäne im aktuellen Spielbetrieb der Profiligen erst nach Ende der Saison die Prüfungsphase antreten. Das teilte der DFB am Donnerstag mit.

SID