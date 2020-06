Die Livespiele der Fußball-Bundesliga werden offenbar auch weiterhin bei Sky und DAZN zu sehen sein. Wie die Bild am Sonntag berichtete, soll sich Pay-TV-Sender Sky bei der Auktion der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die Spielzeiten von 2021/2022 bis 2024/2025 die Rechte an den Samstagsspielen und der Konferenz (200 Partien) gesichert haben. Die Rechte an den 106 Freitags- und Sonntagsspielen gingen demnach an die Streaming-Plattform DAZN.

Der amerikanische Online-Gigant Amazon habe sich dem Bericht zufolge hingegen bei den Live-Paketen überraschend zurückgehalten. Die Zusammenfassungen im Free-TV sollen weiter bei der Sportschau zu sehen sein, auch bei den Live-Spielen der 2. Liga soll Sky bis auf die neu eingeführte Partie am Samstagabend die Nase vorn gehabt haben.

Am Montag wird DFL-Geschäftsführer Christian Seifert die Ergebnisse der Auktion erst auf der Mitgliederversammlung präsentieren und anschließend der Öffentlichkeit. Die vorherige Auktion für die Spielzeiten 2017/18 bis 2020/21 hatte insgesamt 4,64 Milliarden Euro eingebracht. Infolge der Coronakrise wird nun jedoch über einen Einnahmerückgang spekuliert. Der kicker hatte bereits von "hohen Mindereinnahmen" berichtet.

