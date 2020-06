Schon vor der Vergabe der Medienrechte am deutschen Profifußball war klar, dass es ab der Saison 2021/22 Änderungen beim Spielplan geben wird. Statt der fünf Bundesliga-Partien am Sonntag um 13.30 Uhr und der fünf Begegnungen am Montag um 20.30 Uhr werden zehn Spiele am Sonntagabend um 19.30 Uhr stattfinden. Das zweite Sonntagsspiel wird um 17.30 Uhr statt um 18.00 Uhr angepfiffen.

Saison 2021/2022: DFL nennt neue Anstosszeiten

Das Zweitliga-Topspiel steht am Samstag um 20.30 Uhr statt am Montag auf dem Programm, die weiteren Zweitliga-Begegnungen am Samstag werden eine halbe Stunde später als bisher um 13.30 Uhr angepfiffen. Zudem werden am vorletzten Spieltag nicht mehr wie bisher alle Bundesliga-Partien parallel stattfinden, der Spieltag wird "normal" mit unterschiedlichen Anstoßzeiten ausgetragen.

SID