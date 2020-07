Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird sich auf ihre Nations-League-Aufgaben im Oktober und November mit Spielen gegen die Türkei sowie Tschechien vorbereiten. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB), der damit den Terminkalender für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw vervollständigte, am Montag bekannt.

Löws DFB-Elf trifft auf die Türkei und Tschechien

Am 7. Oktober tritt das DFB-Team zunächst in Köln gegen die Türkei an, es folgen die Nations-League-Duelle in der Ukraine (10. Oktober) und erneut in Köln gegen die Schweiz (13. Oktober). Am 11. November läutet dann das Spiel gegen Tschechien in Leipzig die nächste Phase ein, in der Deutschland wiederum in Leipzig gegen die Ukraine (14. November) und in Spanien (17. November) antritt.

"Die Türkei und die Tschechische Republik sind sportlich sehr interessante Gegner. Neben den Begegnungen in der Nations League werden uns auch diese beiden Länderspiele weitere wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung der Mannschaft bringen", sagte Löw, der ein festes Ziel verfolgt: "Wir möchten die Länderspiele im Herbst nutzen, damit sich unsere junge Mannschaft weiter einspielen kann. Mit Blick auf die Europameisterschaft im nächsten Jahr wollen wir als Team weiter zusammenwachsen." - Der Spielplan der deutschen Nationalmannschaft in der zweiten Jahreshälfte 2020:

3. September 2020, 20.45 Uhr: Nations League, Deutschland gegen Spanien (in Stuttgart)

6. September 2020, 20.45 Uhr: Nations League, Schweiz gegen Deutschland (in Basel)

7. Oktober 2020, Uhrzeit noch offen: Länderspiel, Deutschland gegen die Türkei (in Köln)

10. Oktober 2020, 20.45 Uhr: Nations League, Ukraine gegen Deutschland

13. Oktober 2020, 20.45 Uhr: Nations League, Deutschland gegen die Schweiz (in Köln)

11. November 2020, Uhrzeit noch offen: Länderspiel, Deutschland gegen Tschechien (in Leipzig)

14. November 2020, 20.45 Uhr: Nations League, Deutschland gegen die Ukraine (in Leipzig)

17. November 2020, 20.45 Uhr: Nations League, Spanien gegen Deutschland

SID