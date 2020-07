Die erste Hauptrunde des DFB-Pokals wird am kommenden Sonntag ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau ausgelost. Fritz Keller, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, und Vizepräsident Peter Frymuth nehmen die Ziehung vor, das teilte der Sender am Dienstag mit.

Die Auslosung findet am Sonntag statt

Wegen der zwischenzeitlichen Aussetzung des Spielbetriebs im Zuge der Corona-Pandemie ist das Teilnehmerfeld noch nicht komplett. Für die Mannschaften, die sich noch über die Pokalwettbewerbe der Landesverbände qualifizieren müssen, kommen daher am Sonntag Platzhalter zum Einsatz. Die Endspiele der Landespokale finden am 22. August im Rahmen des Finaltags der Amateure (ab 14.30/ARD) statt.

Die Erstrunden-Partien des DFB-Pokals werden zwischen dem 11. und 14. September und damit eine Woche vor dem Bundesliga-Start ausgetragen.

SID