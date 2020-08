Der Fünftligist 1. FC Düren will sich in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den übermächtigen FC Bayern München achtbar aus der Affäre ziehen. "Das sind auch nur Menschen und keine Roboter. Die werden uns mit Sicherheit nicht abschlachten, denn wir sind keine Gurkentruppe", sagte Rechtsverteidiger Adis Omerbasic am Sonntag dem SID: "Wir wollen versuchen, die 0,1-prozentige Chance zu nutzen."

Im DFB-Pokal trifft der 1. FC Düren auf den FC Bayern

Omerbasic, der erst einen Tag zuvor verpflichtet worden war, hatte Düren am Samstag im Finale des Mittelrhein-Pokals gegen die klassenhöhere Alemannia aus Aachen mit seinem Tor des Tages (20.) zum 1:0-Sieg geschossen. Als Belohnung darf der erst 2017 gegründete Fusionsklub in der ersten Runde des DFB Pokals gegen den Titelverteidiger antreten.

SID