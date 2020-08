Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals (ab 11. September) auf den TSV Havelse. Der Regionalligist setzte sich am Sonntag im Niedersachsen-Pokalfinale der Dritt- und Regionalligisten mit 4:1 (1:0) gegen den BSV Reden durch und ist damit Gegner der Rheinhessen. Der zweite niedersächsische Teilnehmer MTV Eintracht Celle hatte sich am Samstag im Finale der Amateure qualifiziert. Der Landesligist trifft im DFB-Pokal auf Erstligist FC Augsburg.

Die Auslosung des DFB-Pokals hatte bereits im Juli stattgefunden. Zahlreiche Paarungen hatten nicht exakt bestimmt werden können, da unter anderem die Landespokalsieger noch nicht feststanden.

SID