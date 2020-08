Der Streaming-Dienst DAZN zeigt auch in der kommenden Saison Spiele der Fußball-Bundesliga. Zuletzt waren die Übertragungen unsicher, weil Discovery und die Tochter Eurosport Ende April der Deutschen Fußball Liga wegen der vorübergehenden Aussetzung des Spielbetriebs gekündigt hatten.

DAZN zeigt auch in der neuen Saison Bundesliga-Spiele

Eurosport hatte 2019 seine TV-Rechte an 45 Spielen pro Saison an DAZN verkauft. "Wir freuen uns sehr, euch die Bundesliga auch in der kommenden Saison weiter auf DAZN zeigen zu können", teilte DAZN am Sonntag mit.

Zu dem Paket gehören im Wesentlichen 30 Punktspiele der Bundesliga am Freitag sowie jeweils fünf am Sonntag um 13.30 Uhr und am Montag.

SID