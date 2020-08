Mittelfeldspieler Yannik Keitel vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg ist für die U21-Nationalmannschaft nachnominiert worden. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Sonntag mitteilte, rückt der 20-Jährige für Linton Maina nach. Der 21-Jährige vom Zweitligisten Hannover 96 habe seine Unterschenkelprellung noch nicht vollständig auskuriert.

Keitel wird für die U21-Nationalmannschaft nachnominiert

Das Team von Trainer Stefan Kuntz bereitet sich derzeit auf die EM-Qualifikationsspiele gegen Moldau am 3. September (18.15 Uhr) in Wiesbaden und am 8. September (16.00 Uhr/beide ProSieben MAXX) in Belgien vor.

SID