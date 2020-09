Ausnahmetalent Florian Wirtz (17) soll die U18-Nationalmannschaft überspringen und langfristig in der deutschen U21 zum Einsatz kommen. "Wir haben im DFB diskutiert, was für die individuelle Förderung von Flo am besten wäre. Wir hatten die Ansicht, dass dies wohl die höchste U-Mannschaft wäre", sagt DFB-Trainer Stefan Kuntz am Montag. Die Verantwortlichen von Wirtz' Verein Bayer Leverkusen seien ähnlicher Meinung gewesen.

Wirtz soll langfristig für die U21 spielen

Die Entscheidung habe er auch mit dem Youngster besprochen. "Ich bin nach Leverkusen gefahren und habe ihm von unseren Plänen erzählt. Ich habe auch Flos Eltern kennengelernt, damit die wissen, warum wir das gemacht haben oder warum die Idee so war", sagte Kuntz.

Für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele am Donnerstag gegen Moldau (18.15 Uhr) in Wiesbaden und fünf Tage später in Belgien (16.00 Uhr/beide ProSieben MAXX) war Wirtz indes wieder aus dem Kader genommen worden. "Er fängt heute mit dem ersten Training an und wäre zwei Wochen komplett außen vor gewesen", sagte Kuntz.

Wirtz hätte zum jüngsten U21-Nationalspieler der Geschichte werden können. Sein Debüt sei aber nur "ein bisschen aufgeschoben", so Kuntz. Seit dem 6. Juni ist Wirtz mit 17 Jahren und 34 Tagen jüngster Torschütze der Bundesliga-Geschichte.

SID