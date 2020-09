Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht laut Sportwettenanbieter bwin als klarer Favorit in das Duell gegen die Schweiz am Sonntag in Basel (20.45 Uhr/ZDF). Im zweiten Spiel der Nations League tritt die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw mit einer Siegquote von 1,83 an.

Sportwetten: DFB-Elf Favorit gegen Spanien

Bei einem Erfolg der Eidgenossen, die wieder mit vielen Bundesliga-Spielern antreten werden, zahlt der Sportwettenanbieter das 4,5-Fache des Einsatzes. Bei einem Unentschieden liegt die Quote bei 3,60.

SID