Frankreichs Starstürmer Kylian Mbappe ist positiv auf Covid-19 getestet worden und fehlt dem Fußball-Weltmeister deswegen am Dienstag im Nations-League-Duell mit dem WM-Zweiten Kroatien. Den Testbefund bestätigte das Management der Equipe tricolore am Montagabend. Zuvor hatte Mbappe noch am Training der Mannschaft von Nationaltrainer Didier Deschamps teilgenommen, ehe der Angreifer von Paris St. Germain über das Untersuchungsergebnis informiert wurde.

Positiver Corona-Test: Kylian Mbappe

Mbappe ist bereits der siebte Corona-Fall aus der Mannschaft von PSG. Vorher war bereits ein halbes Dutzend Spieler des deutschen Trainers Thomas Tuchel positiv auf Corona getestet worden, darunter auch der brasilianische Superstar Neymar.

SID