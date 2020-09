Marcus Thuram steht nach seiner Knöchelverletzung vor seinem Comeback beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Der Stürmer steht im Kader für das DFB-Pokalspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Regionalligisten FC Oberneuland. "Marcus Thuram wird am Samstag mit dabei sein, aber nicht von Beginn an. Wir müssen ihn über Pflichtspiele ranführen", sagte Trainer Marco Rose, der nach seiner Roten Karte in der vergangenen Saison im Pokalspiel bei Borussia Dortmund gesperrt ist.

Thurams französischer Landsmann Alassane Plea (Muskelverletzung) steht der Borussia noch nicht zur Verfügung. "Ihn wollen wir in Dortmund wieder dabei haben", sagte Rose mit Blick auf den Saisonstart am 19. September beim BVB. Gegen Oberneuland werden auch Denis Zakaria und Breel Embolo fehlen.

SID