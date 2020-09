Trainer Heiko Herrlich hat den einstigen "Stinkstiefel" Michael Gregoritsch für dessen "professionelle" Einstellung gelobt und sieht den österreichischen Nationalspieler wieder als festen Bestandteil des Teams. "Er hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt", betonte Herrlich nach dem 7:0 (2:0) im DFB-Pokal gegen Fünftligist MTV Eintracht Celle, "er identifiziert sich mit dem Verein und gibt alles für die Mannschaft."

Michael Gregoritsch spielt seit 2017 beim FC Augsburg

Gregoritsch hatte den FCA im vergangenen Winter frustriert über seine Rolle als Reservist unter Herrlich-Vorgänger Martin Schmidt verlassen und sich auf Leihbasis Schalke 04 angeschlossen. Seine öffentlichen Aussagen über die Unzufriedenheit in Augsburg ("Hauptsache weg!") sorgten für Schlagzeilen.

Herrlich betonte, mit dem 26-Jährigen über diese Episode gesprochen zu haben. Das Thema sei ausgeräumt. Gregoritsch (Vertrag bis 2022) stand gegen Celle in der Augsburger Startelf und spielte engagiert. An einem Tor war der Angreifer, der zuletzt in der Nations League für sein Heimatland in Norwegen getroffen hatte, allerdings nicht direkt beteiligt.

SID