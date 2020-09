Die Deutsche Fußball Liga (DFL) sieht nach dem Beschluss zur Zuschauer-Rückkehr in die Stadien die Vereine und Anhänger in der Pflicht. "Die Politik bringt den Klubs der Bundesliga und der 2. Bundesliga und ihren Fans, aber auch vielen anderen Sportarten, damit Vertrauen entgegen, das es nun durch alle Beteiligten zu rechtfertigen gilt", sagte DFL-Boss Christian Seifert am Mittwoch.

DFL und Seifert begrüßen bundeseinheitliches Vorgehen

Laut Seifert begrüßt es die DFL "ausdrücklich, dass es hinsichtlich der Rückkehr von Stadionbesuchern nun ein bundeseinheitliches Vorgehen" gibt. Für den 51-Jährigen ist es zudem "erfreulich", dass die "angekündigte Testphase zeitnah umgesetzt werden kann".

Bundesweit einheitlich dürfen für eine sechswöchige Testphase bei Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern 20 Prozent der Plätze besetzt werden. Das haben die Bundesländer am Dienstag beschlossen. Die Regelung gilt auch für die Hallen-Sportarten wie Handball, Basketball und Eishockey. Ende Oktober soll das Vorgehen überprüft werden.

SID