Den Anfang machte der 1954er-Weltmeister-Coach Sepp Herberger. Am 28. September 1970 besuchte der Alt-Bundestrainer und Chef der WM-Helden von Bern erstmals eine Justizvollzugsanstalt (JVA) und folgte einer Einladung des damaligen Anstaltspfarrers der JVA Bruchsal.

JVA-Initiative wird 50 Jahre alt

Herberger machte sich das Engagement fortan zur Lebensaufgabe. In der gemeinsam mit ihm errichteten DFB-Stiftung lebt sein Vermächtnis bis heute fort.

In seinem Sinne engagieren sich prominente Fußball-Persönlichkeiten seit fünf Jahrzehnten hinter Gefängnismauern. Zur Erinnerung an den ersten Besuch finden bis zum 7. Oktober mehrere Besuche in Haftanstalten statt.

