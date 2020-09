Auch die 1:4-Pleite bei der TSG Hoffenheim am Sonntag hat nichts an der Favoritenrolle des Fußball-Rekordmeisters Bayern München im Supercup gegen Borussia Dortmund am Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) geändert. Die Siegquote für den Champions-League-Sieger, der den fünften Titel des Jahres erobern will, gegen den Vizemeister beläuft sich bei Sportwettenanbieter bwin auf 1,50.

Sportwetten: Bayern Favorit im Supercup gegen den BVB

Verteidigt dagegen der BVB den Titel erfolgreich und schlägt die Münchner in der regulären Spielzeit, zahlt das Unternehmen das 5,25-Fache des Einsatzes zurück. Sollte das Supercup-Finale in die Verlängerung gehen, winkt eine Quote von 4,60.

SID