Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist beim Sportwettenanbieter bwin am Mittwoch in Köln gegen die Türkei klarer Favorit. Die Siegquote für die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw im Länderspiel beläuft sich auf 1,42.

Länderspiel: Mittwoch trifft das DFB-Team auf die Türkei

Bei einer Niederlage winkt das 7,25-Fache des Einsatzes. Ein Remis ist mit einer Quote von 4,00 notiert. Von einem Schützenfest geht der Buchmacher nicht unbedingt aus. Mit einer Quote von 6,25 ist ein 1:0-Sieg der DFB-Auswahl das wahrscheinlichste Resultat. Ein 3:1 wie beim letzten Aufeinandertreffen 2011 wird mit der Quote 13,00 geführt.

SID