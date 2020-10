Klaus Gjasula (30) vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV verzichtet im aktuellen Länderspielfenster auf Einsätze in der albanischen Nationalmannschaft. Grund dafür sind laut HSV-Mitteilung "Infektionsrisiken und eine mögliche Quarantäne-Anordnung".

Der Verteidiger fehlt damit gegen Litauen und Kasachstan

HSV-Neuzugang Gjasula traf die Entscheidung in Absprache mit Nationaltrainer Edoardo Reja. Die Albaner spielen in der Nations League am Sonntag gegen Kasachstan und am Mittwoch gegen Litauen.

SID