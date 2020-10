Bundestrainer Joachim Löw hofft im Nations-League-Spiel am Samstag (20.45 Uhr/ARD) in Kiew gegen Gastgeber Ukraine auf den Einsatz von Toni Kroos und Timo Werner. Beide hatten das Länderspiel gegen die Türkei (3:3) am Mittwoch verpasst, sind aber inzwischen in Köln eingetroffen.

Löw (r.) hofft auf den Einsatz von Kroos

"Wir müssen mit Timo und Toni sprechen. Dann werden wir entscheiden", sagte Löw. Werner hatte zuletzt über grippeähnliche Symptome geklagt. "Seine Blutwerte waren okay. Sein Infekt ist viel besser", erklärte Löw.

Kroos plagte sich mit einer Verletzung am linken mittleren Gesäßmuskel herum. Serge Gnabry (Infekt) dürfte in der Ukraine dabei sein. Löw will mit "20 oder 21 Feldspielern und drei Torhütern" anreisen.

SID