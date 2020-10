Das Länderspiel der deutschen U19-Nationalmannschaft gegen Frankreich ist aufgrund eines positiven Corona-Befundes kurzfristig abgesagt worden. In der französischen Mannschaft wurde bei einem Spieler eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wenige Stunden vor der Partie am Donnerstag in Düsseldorf bekannt.

Das U19-Länderspiel in Frankreich fällt aus

Die Tests im Team von U19-Trainer Christian Wörns fielen dagegen allesamt negativ aus. Zwischen den beiden Mannschaften habe es bislang keinen Kontakt gegeben, erklärte der DFB. Ob das für den kommenden Montag (18.00 Uhr) geplante zweite Spiel gegen die Franzosen in Velbert stattfinden kann, ist noch offen.

SID