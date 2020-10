Der ukrainische Fußball-Nationaltrainer Andrej Schewtschenko hat die Zulassung von Fans beim Nations-League-Spiel gegen Deutschland am Samstag (20.45 Uhr/ARD) in Kiew verteidigt. "Wir haben die Fans sehr vermisst, wir spielen für sie. Ich denke, die Entscheidung war überlegt", sagte der frühere Stürmerstar am Freitag: "Für mich ist Fußball ohne Fans sehr schwierig."

Schewtschenko trifft mit der Ukraine auf Deutschland

Im Corona-Hotspot Kiew sollen bis zu 21.000 Zuschauer auf den Tribünen des Olympiastadions Platz nehmen. Schewtschenko betonte, dass es gegen das DFB-Team angesichts von immensen Personalproblemen auf die Einstellung ankomme: "Deutschland ist ein physisch starkes Team, also ist es wichtig, wie viele Zweikämpfe wir gewinnen."

14 Ausfälle hat der 44-Jährige zu beklagen, sechs Spieler wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Immerhin konnte Schewtschenko am Freitag verkünden, dass keine weiteren Coronafälle in seiner Auswahl aufgetreten sind.

SID