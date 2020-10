Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihre Rückreise aus dem Corona-Risikogebiet Kiew nach dem Nations-League-Spiel am Samstagabend (20.45 Uhr/ARD) gegen Gastgeber Ukraine vorverlegt. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw spart sich eine weitere Übernachtung und wird noch in der Nacht nach Deutschland zurückfliegen. Die Ankunft in Köln ist gegen 4.00 Uhr geplant. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

Direkt nach dem Spiel wird das Team zurückreisen

Am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) steht in Köln das Nations-League-Spiel gegen die Schweiz an.

SID