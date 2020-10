Der frühere Fußball-Nationalspieler Dennis Aogo (33) und seine Ehefrau sind an COVID-19 erkrankt und haben sich in Isolation begeben. Das gab das Paar am Dienstag bei Instagram bekannt.

Aogo hatte vergangene Saison noch bei Hannover 96 unter Vertrag gestanden. Ende August beendete der heutige Sky-Experte seine aktive Karriere.

