Der langjährige DFB-Kapitän Michael Ballack ist am Mittwoch bei der Live-Übertragung des Länderspiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Tschechien in Leipzig Experte des übertragenden TV-Senders RTL. An der Seite von Moderatorin Laura Wontorra wird Ballack, der erstmals für RTL im Einsatz ist, das Spiel coronabedingt aus dem Studio 5 in Köln analysieren.

RTL: Michael Ballack Experte bei DFB-Länderspiel

"Die Partie Deutschland gegen Tschechien ist nicht zuletzt durch den deutschen EM-Sieg 1996 ein Duell mit einer ganz besonderen Historie. Ich freue mich daher sehr, auch für RTL als TV-Experte meine Erfahrungen einzubringen", sagte der 44-jährige Ballack, der zwischen 1999 und 2010 98 Länderspiel für den viermaligen WM-Champion bestritt.

Als Kommentator der Partie fungiert Marco Hagemann, sein "Co" ist Ex-Nationalspieler Steffen Freund.

SID