Fußball-Weltmeister Frankreich muss am Samstag im Schlagerspiel in der Nations League bei EM-Champion Portugal auf Superstar Kylian Mbappe verzichten. Der Offensivspieler von Meister Paris St. Germain laborierte zuletzt an einer Oberschenkelverletzung und fehlt in der Kaderliste der Franzosen für die Europäische Fußball-Union (UEFA).

Mbappe wird gegen Portugal nicht zur Verfügung stehen

Am vergangenen Mittwoch hatte die Equipe Tricolore gegen Finnland überraschend 0:2 verloren. Der Sieger des Duells Portugal-Frankreich würde Platz eins unter Dach und Fach bringen, bei einem Unentschieden fiele die Entscheidung erst am letzten Spieltag der Gruppe A3 am Dienstag.

SID