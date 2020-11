Drei neue Corona-Fälle haben in der serbischen Fußball-Nationalmannschaft kurz vor dem wichtigen Nations-League-Spiel am Mittwochabend gegen Russland für Unruhe gesorgt. Bei den obligatorischen Tests am vergangenen Dienstag waren die Ergebnisse der beiden Italien-Legionäre Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rom) und Darko Lazovic (Hellas Verona) sowie von Torhüter Djordje Nikolic (FC Basel) positiv. Das Trio verließ Serbiens Quartier und begab sich in Quarantäne.

Serbien ist von drei Corona-Fällen betroffen

Durch die neuen Corona-Infektionen stieg die Zahl positiver Testergebnisse in der serbischen Mannschaft in der ausklingenden Länderspiel-Periode auf fünf. Zuvor waren in den vergangenen Tagen Luka Milivojevic (Crystal Palace) und Alexander Kolarov (Inter Mailand) positiv auf das Virus getestet worden.

Im Nations-League-Duell der B4-Gruppe mit Russland ist für Schlusslicht Serbien ein Sieg gegen den Spitzenreiter die Voraussetzung für den Klassenerhalt. Die Gäste haben den Aufstieg in die A-Division allerdings auch noch nicht sicher.

SID