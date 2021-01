Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) muss sich wegen vermeintlicher Ungereimtheiten um Sachzuwendungen durch einen Sponsor (adidas) wohl vor der Staatsanwaltschaft Frankfurt verantworten. Dies berichtet die Süddeutsche Zeitung am Freitagabend.

DFB im Zentrum von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft

Demnach soll der DFB bereits "knapp 3,5 Millionen Euro an die Finanzbehörden überwiesen haben", schrieb die Zeitung. Der Verband bestätigte diese Summe nicht, gab aber auf SZ-Nachfrage an, dass er "eine Nachmeldung auf Basis einer Maximalbetrachtung an das Finanzamt" geleistet habe. Dies sei vorsorglich erfolgt, nach DFB-Angaben sei noch zu prüfen, "ob und in welcher Höhe überhaupt Steuern nachzuzahlen sind".

Die SZ berichtet, dass sich die Staatsanwaltschaft nicht mit Sponsorengeldern, sondern mit der Versteuerung von Sachleistungen wie Trikots, Schuhen und weiterer Ausrüstung beschäftigt.

Der DFB gab an, er habe bei Überprüfungen Unstimmigkeiten bemerkt und sie beim zuständigen Finanzamt angezeigt. "Im Sinne der steuerlichen Fehlerprävention" sei im Vorjahr ein Tax Compliance Management System (TCMS) eingeführt worden, "um mögliche steuerliche Risiken frühzeitig zu erkennen". Dieses System habe "Ende letzten Jahres eine mögliche Fehlerquelle aufgezeigt, woraufhin der DFB unverzüglich eine Mitteilung ans zuständige Finanzamt geschickt hat. Die Fehlerquelle besteht dabei zunächst nur in der Dokumentation."

SID