Fußball-Bundesligist RB Leipzig und Trainer Julian Nagelsmann dürfen weiter von ihrem ersten DFB-Pokalsieg träumen. In einem intensiven Viertelfinale besiegten drangvolle Sachsen am Mittwoch den VfL Wolfsburg mit 2:0 (0:0) und knackten nach 818 Pflichtspielminuten das Abwehrbollwerk der Wölfe. Leipzigs Titel-Jäger, die auch in der Liga im Meisterrennen voll dabei sind, können somit auf ihren zweiten Einzug in ein Pokalfinale nach 2019 hoffen.

Erzielte das 1:0 der Leipziger: Yussuf Poulsen (r.)

Stürmer Yussuf Poulsen (63.) und Hee-Chan Hwang (88.) trafen für die Leipziger, die im Halbfinale am 1. oder 2. Mai um das Ticket für das Endspiel rund zwei Wochen später im Berliner Olympiastadion spielen. Für RB könnte es eine äußerst erfolgreiche Saison werden, denn auch in der Bundesliga läuft es für Nagelsmanns Team sehr gut. Im Kampf um die Schale liegt Leipzig nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Bayern München.

Die Wolfsburger, die schon in den vergangenen beiden Spielzeiten im Pokal an RB gescheitert waren, müssen dagegen weiter auf ihren zweiten Triumph im Pokalwettbewerb nach 2015 warten. VfL-Torjäger Wout Weghorst (26.) verschoss einen Foulelfmeter nach einem Ausrutscher kläglich. Zudem kassierten die Niedersachsen erstmals seit dem dem 16. Januar beim 2:2 in der Bundesliga ebenfalls RB der Gegner einen Treffer.

Leipzig bemühte sich zu Spielbeginn sofort um Kontrolle und beschäftigte Wolfsburg gut in der eigenen Hälfte. Früh musste VfL-Keeper Koen Casteels mit einer Weltklasse-Parade retten, als Leipzigs Dani Olmo den Ball gefühlvoll auf den zweiten Pfosten hob und Christopher Nkunku (12.) per Kopf aus kurzer Distanz am Schlussmann scheiterte.

In einer nickligen Partie suchten nun auch die Gäste den Weg nach vorne. Nach einem Querschläger von Wolfsburgs Xaver Schlager tauchte Kevin Mbabu (23.) frei vor dem Tor auf, wurde von Nkunku rustikal geblockt und kam zu Fall. Der Schuss ging daneben, und Schiedsrichter Marco Fritz gab zunächst Abstoß, nach Ansicht der Videobilder entschied er jedoch auf Elfmeter. Weghorst trat an, rutschte aus und feuerte den Ball über die Latte.

Beide Mannschaften suchten nach ihren Möglichkeiten - und Leipzig traf sogar. Justin Kluiverts (32.) vermeintlicher Führungstreffer für RB wurde aber abgepfiffen, da Vorlagengeber Nkunku vorher im Abseits gestanden hatte. Danach wurde Wolfsburg immer gefährlicher. Erst hielt Leipzigs Torwart Peter Gulacsi einen Versuch von Schlager (38.) aus 20 Metern, kurz vor der Pause wehrte der ungarische Keeper in höchster Not im Eins-gegen-Eins gegen Renato Steffen (45.) ab.

Nach der Pause drängte Leipzig auf die Führung. Erst parierte Casteels stark gegen Poulsen (52.), ehe Mbabu eine Minute später einen Schuss von Nkunku aus 13 Metern über das Tor lenkte. Kurz darauf zielte Poulsen genauer. Nach einem Pass des eingewechselten Alexander Sörloth ging der Däne durch die Wolfsburger Reihen hindurch, sein abgefälschter Flachschuss schlug ein.

