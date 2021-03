Das abgesagte Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen Zweitligist Jahn Regensburg und Bundesligist Werder Bremen ist für den 7. April (18.30 Uhr) neu angesetzt worden. Die Begegnung wird live im Free-TV von Sport1 sowie im Pay-TV von Sky übertragen. Wegen eines Corona-Ausbruchs bei Regensburg hatte das ursprünglich für den 2. März angesetzte Spiel abgesagt werden müssen.

Der Gegner der siegreichen Mannschaft steht bereits am Sonntag fest. Bärbel Wohlleben, die erste Frau, die ein "Tor des Monats" erzielt hat, zieht in der ARD die Lose im Beisein von U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz. Die Spiele des Halbfinales findet am 1. und 2. Mai statt, das Finale am 13. Mai im Berliner Olympiastadion (alle live bei ARD und Sky).

