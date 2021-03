Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat die Verdienste von Bundestrainer Joachim Löw in dessen 15-jähriger Amtszeit gewürdigt. "Er hat eine enorm erfolgreiche Ära des deutschen Fußballs geprägt, mit dem Gewinn der WM 2014 in Brasilien als Höhepunkt. Der DFB ist ihm zu großem Dank verpflichtet", sagte Rummenigge auf SID-Anfrage.

Rummenigge (l.) würdigt Verdienste von Bundestrainer Löw

Löw kündigte am Dienstag seinen Abschied nach der EURO 2021 an. Der deutsche Rekordmeister wünsche Löw, so Rummenigge weiter, "zum Ausklang seiner großartigen Bundestrainer-Karriere eine erfolgreiche EM. Er hat sich einen würdigen Abschluss verdient."

SID