Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) richtet seine Ausbildungslehrgänge zum Fußball-Lehrer ab 2022 im neuen Campus in Frankfurt aus. Das teilte der Verband mit. Zuletzt wurden die Lehrgänge in der Sportschule in Hennef durchgeführt.

Fußball-Lehrer-Ausbildung ab 2022 am neuen Campus (Foto: SID)

"Wir gehen mit dem Umzug des Fußball-Lehrer-Lehrgangs in den DFB-Campus den lange geplanten Schritt, der unserer Ausbildung inhaltlich noch mal einen Schub geben wird", sagte Markus Nadler, Abteilungsleiter Trainer Aus-, Fort- und Weiterbildung beim DFB.

Im laufenden Jahr fand aufgrund der Corona-Pandemie kein Ausbildungslehrgang statt. Der erste Fußball-Lehrer-Lehrgang im DFB-Campus soll voraussichtlich im ersten Quartal 2022 beginnen.

SID