Diesen Sieg genoss Max Kruse in vollen Zügen: Union Berlins Torjäger hat seinen Treffer beim 1:0 (1:0) in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Türkgücü München mit einer gehörigen Portion Schadenfreude gefeiert.

Max Kruse erzielte den Siegtreffer gegen Türkgücü (Foto: SID)

"Mir wurde in München ein eigenes Lied gewidmet. Da wollte ich mich ganz herzlich dafür bedanken", sagte Kruse mit einem breiten Grinsen in einer Instagram-Story: "Das hat mich sehr, sehr angespornt und sehr motiviert. Schöne Grüße nach München, denn Karma is a bitch."

Vor seinem Treffer in der 23. Minute, als er einen Querpass über die Linie drückte, war Kruse vom gänzlich in Schwarz gekleideten Türkgücü-Fanblock im Grünwalder Stadion persönlich beschimpft worden.

Den gelungenen Auftakt in die neue Spielzeit feierte der Olympia-Teilnehmer deshalb ausgiebig. "Richtig geil, zweite Runde, richtig guter Start in die Saison", sagte Kruse.

Zuletzt hatte der 33-Jährige nach dem zweiten Gruppenspiel in Tokio mit einem Heiratsantrag vor laufender Kamera an seine Freundin Dilara für Aufsehen gesorgt.

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfangen die Berliner zum Bundesligastart Bayer Leverkusen im Stadion an der Alten Försterei.

SID