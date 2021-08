DFB-Pokal-Sieger Borussia Dortmund will im Supercup gegen den Dauermeister Bayern München am Dienstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) Zeichen setzen. "Jedes Spiel kann ein Fingerzeig sein. Das ist ein Prestigeduell, das wir sehr ernst nehmen", sagte Trainer Marco Rose am Montag: "Wir wollen zeigen, dass wir da sind und bereit für die Saison."

Rose will gute Leistungen mit dem BVB bestätigen (Foto: SID)

Thorgan Hazard wird dabei nicht helfen können. Der belgische Nationalspieler klagt nach dem Sieg über Eintracht Frankfurt (5:2) über Schmerzen am Knöchel. "Wir werden schauen, was da nicht so ist, wie es sein soll", sagte Rose. "Wir hatten wenig Regeneration und eigentlich keine Möglichkeit, nach unserem Saisonauftakt am Samstag zu trainieren."

Unabhängig vom Supercup-Ausgang will der neue Trainer den Fokus auf die Konstanz legen. "22. Mai, letzter Spieltag, irgendwann das Pokalfinale in Berlin - bis dahin liegen viele Aufgaben vor uns. Als Trainer ist es wichtig, Nachhaltigkeit reinzubringen", betonte er. Dennoch werde der BVB "um diesen Titel kämpfen".

Innenverteidiger Mats Hummels und Linksverteidiger Raphael Guerreiro sind weiterhin nicht im Mannschaftstraining. Rose berichtete aber von positiven Signalen, möglicherweise bereits für das Liga-Spiel beim SC Freiburg am Samstag.

SID