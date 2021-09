Die Inklusionstage der DFB-Stiftung Sepp Herberger werden in den Jahren 2022 bis einschließlich 2024 auf dem Roncalliplatz am Kölner Dom veranstaltet. Dies kündigte Dirk Janotta, Vorsitzender der Stifung und Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für sozialpolitische Aufgaben am Rande der diesjährigen Inklusionstage "ZusammenSPIEL" an, die von Freitag bis Sonntag in Trier unter dem Motto "Fußball für Alle! Fußball schließt niemanden aus" abgehalten worden sind.

Inklusionstage finden in Köln statt (Foto: SID)

Der 2. Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga und erste Partien der neugegründeten Amputierten-Fußball-Bundesliga gehörten am Wochenende ebenso zum Programm der dreitägigen Veranstaltung wie ein inklusives Walking-Football-Turnier.

"Für mich hat es eine große Bedeutung, dass Menschen, die einen Schicksalsschlag erleben, trotzdem den Weg zurück in die Gesellschaft finden", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei einem Besuch am Sonntag. Bei der 60 Jahre alten SPD-Politikerin war 1995 Multiple Sklerose diagnostiziert worden, weshalb sie bei längeren Wegstrecken einen Rollstuhl nutzt.

SID