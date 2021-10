Die Stiftung der Deutschen Fußball Liga (DFL) bietet gemeinnützigen Organisationen ab Oktober schnelle Hilfen für Kinder- und Jugendangebote an. Wie die DFL am Freitag mitteilte, können derartige Einrichtungen eine Unterstützung von bis zu 5000 Euro für ihre Projekte beantragen. Mit den Hilfen will die Stiftung Organisationen ermutigen, ihre während der Pandemie teilweise zurückgefahrenen Angebote für junge Menschen wieder aufzunehmen.

Die DFL unterstützt Angebote für junge Menschen (Foto: SID)

Die DFL Stiftung setzt sich seit ihrer Gründung im Jahr 2008 dafür ein, dass junge Menschen in Deutschland die Möglichkeit haben, sich zu entfalten und ihre Potenziale zu nutzen.

SID