Die angespannte Situation des FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga hat für Trainer Markus Weinzierl keinen Einfluss auf den DFB-Pokal. "Wir können das losgelöst von der Liga sehen. Wir nehmen die drei Tage, um die Liga auszublenden. Wir sind gefordert und wollen unbedingt weiterkommen", sagte der 46-Jährige vor der Zweitrunden-Partie am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) beim Ligakonkurrenten VfL Bochum.

Markus Weinzierl stellt eine Forderung an sein Team (Foto: SID)

Dennoch fordert Weinzierl eine Reaktion auf den schwachen Auftritt bei der Niederlage in Mainz (1:4). "Wenn du so unterlegen bist wie am Freitagabend, wirft das natürlich Fragezeichen auf. Das darf uns so natürlich nicht nochmal passieren", sagte der FCA-Coach. Es gehe darum, "ein anderes Gesicht zu zeigen. Es ist wichtig, dass wir schnell wieder spielen können."

SID