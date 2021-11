Bundestrainer Hansi Flick hat das Hamburger Fußball-Idol Uwe Seeler anlässlich des 85. Geburtstages am Freitag gewürdigt. "Er hat den deutschen Fußball geprägt. Er ist ein fantastischer Mensch. Seine Werte, die er vermittelt hat, sind Klasse", sagte Flick im Zuge seiner Kader-Nominierung für den Jahresabschluss in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein in Wolfsburg (11. November) und drei Tage später in Armenien.

Uwe Seeler feierte seinen Geburtstag im privaten Kreis (Foto: SID)

Seeler feierte seinen Geburtstag am Freitag im Kreis der Familie, er ist gesundheitlich angeschlagen. Offizielle Termine musste er absagen. "Ich wünsche ihm alles Gute, vor allem Gesundheit", sagte Flick.

Seeler war zwischen 1953 und 1972 der große Star beim Hamburger SV, wurde deutscher Meister 1960 und DFB-Pokalsieger 1963. Mit der Nationalmannschaft wurde "Uns Uwe" 1966 in England Vize-Weltmeister und 1970 WM-Dritter.

