Der ehemalige ARD-Journalist und langjährige Fußball-Entwicklungshelfer Holger Obermann ist tot. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte, starb er im Alter von 85 Jahren bereits am 30. Oktober. Obermann hinterlässt seine Frau Barbara sowie zwei Kinder und drei Enkelkinder.

Holger Obermann starb im Alter von 85 Jahren (Foto: SID)

Von 1971 bis 1984 moderierte er unter anderem auch die ARD-Sportschau, dazu war er als Berichterstatter bei fünf Weltmeisterschaften vor Ort. Danach folgte eine neue Karriere - als Fußball-Entwicklungshelfer.

Mehr als drei Jahrzehnte war Obermann in dieser Funktion aktiv. Er war in Afghanistan, in Pakistan, Ost-Timor, in Sibirien, in ganz Afrika und häufig auch in Asien in 30 Jahren auf 30 Stationen tätig. Besonders intensiv waren seine Verbindungen bis zuletzt nach Nepal.

