Ein Sieg zum Jahresabschluss sollte Formsache sein, eigentlich geht es nur noch darum, wie hoch er ausfällt: Für Sportwettenanbieter bwin ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag (18.00 Uhr/RTL) in Armenien haushoher Favorit. Gewinnt Hansi Flick mit seiner Auswahl auch das siebte Spiel als Bundestrainer, zahlt bwin das 1,10-Fache des Einsatz aus. Ein Sieg der Gastgeber ist mit der Quote 26,00 notiert.

Wettanbieter geht von deutschem Sieg gegen Armenien aus (Foto: SID)

Im Hinspiel hatte die DFB-Elf 6:0 gewonnen, bei bislang vier Spielen gegen Armenien gab es vier klare Siege. Flick muss in Jerewan auf zwölf Spieler seines ursprünglich nominierten Kaders verzichten.

SID