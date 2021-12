Horst Eckel wird nach den Planungen seiner Familie am Donnerstag in seiner pfälzischen Heimatgemeinde Bruchmühlbach-Miesau beerdigt. Die Trauerfeier für den am Freitag gestorbenen Fußball-Weltmeister von 1954, deren Beginn für 14.00 Uhr im Ortsteil Vogelbach vorgesehen ist, soll öffentlich sein - soweit das die Corona-Beschränkungen ermöglichen.

Eckels Trauerfeier wird öffentlich sein (Foto: SID)

"Das wollte Papa so. Mein Vater war immer für die Fans da" sagte Eckels Tochter Dagmar der Bild-Zeitung: "Also dürfen auch alle in seinem Heimatort von ihm Abschied nehmen. Ich weiß, dass viele Freunde kommen werden."

Eckel war am vergangenen Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben. Die Ikone des 1. FC Kaiserslautern war der zuletzt einzige noch lebende Weltmeister der legendären Mannschaft, die 1954 in Bern den ersten WM-Titel für Deutschland errungen hatte.

SID